Tv2000: programmazione speciale per la Giornata del malato e la festa della Madonna di Lourdes il 10 e 11 febbraio

Tv2000 dedica una programmazione speciale alla Giornata mondiale del malato e alla festa della Madonna di Lourdes (11 febbraio). Si parte venerdì 10 febbraio, con la trasmissione “Di buon mattino” che, in onda dalle 7.30, dedica la puntata alla Madonna di Lourdes: in collegamento dalla Grotta delle apparizioni padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei pellegrinaggi italiani a Lourdes, racconta la devozione mariana degli Italiani.

Sabato 11, invece, giorno in cui la Chiesa ricorda la prima apparizione della Vergine a Bernardette Subirous nella grotta di Massabielle, e che, per volontà di san Giovanni Paolo II, è stata designata come Giornata mondiale del malato, Tv2000 trasmette alle 21.20 il film “Bernadette”, diretto da Jean Dlannoy, con protagonista Sydney Penny, e a seguire, in seconda serata, il documentario “Il Miracolo di Lourdes”, sulla storia e la fede dei tanti pellegrini che ogni anno si recano alla Grotta delle apparizioni affidando alla Vergine preghiere e malati.