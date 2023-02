Giornata del malato: Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, due appuntamenti l’11 e il 12 febbraio

(foto diocesi Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

In occasione della Giornata mondiale del malato, gli Uffici per la Pastorale della salute e liturgico delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, hanno organizzato due appuntamenti. Il primo sabato 11 febbraio nella chiesa di San Paolo apostolo a Foligno, situata in prossimità dell’ospedale cittadino, dove alle ore 15 sarà recitato il rosario ed alle ore 15,30 il vescovo delle due diocesi mons. Domenico Sorrentino celebrerà messa. Domenica 12 febbraio, alle ore 15,30 al Centro pastorale di Santa Maria degli Angeli, è in programma invece un incontro interdiocesano dei ministri straordinari della Comunione dal titolo “Il ministro straordinario della Comunione, annunciatore di misericordia”. Interverranno mons. Sorrentino, don Giovanni Zampa, vicario per la Pastorale della diocesi di Foligno, e don Antonio Borgo, direttore dell’Ufficio liturgico della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

“La figura del ministro straordinario della Comunione, che ispira il suo fondamento a servizio del prossimo, soprattutto se fragile e malato, ha un ruolo fondamentale nel non lasciare solo chi soffre, promuovendo momenti significativi di conforto e di vitale spiritualità”. Sono queste le parole di Marina Menna, direttrice dell’Ufficio per la pastorale della salute della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: “Confidiamo molto sul senso di questa figura di volontariato quale risorsa attiva di solidarietà umana e spirituale e presenza costante nelle nostre diocesi, anche allo scopo di intercettare i bisogni di persone malate o fragili della collettività territoriale e predisporre interventi più mirati di conforto e sostegno spirituale, ma anche mediazione nei confronti di servizi o istituzioni sanitarie o sociali”.