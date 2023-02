Giornata del malato: diocesi Ferrara, l’11 febbraio iniziative e momenti di preghiera a Cona e a Comacchio

Nell’arcidiocesi di Ferrara, la Giornata mondiale del malato rappresenta anche la terza Giornata eucaristica del percorso 2022-2023: il Consultorio diocesano, l’Ufficio di pastorale della salute, l’Ufficio di pastorale per la famiglia, assieme al vicariato di San Giorgio Martire e ad associazioni, gruppi e movimenti, hanno quindi scelto e sviluppato il tema “Spezzare-essere fragili”.

Il programma delle iniziative organizzate in diocesi prevede l’11 febbraio nella cappella dell’Ospedale “Sant’Anna” di Cona, alle 15, l’adorazione eucaristica, guidata da Pastorale familiare, Sav, Scienza&Vita, Amci (Associazione Medici Cattolici Italiani), Unitalsi, Consultorio diocesano, Pastorale salute. A seguire, alle 17, la messa celebrata dall’arcivescovo, mons. Gian Carlo Perego. Inoltre, in quest’occasione la Penitenzieria Apostolica ha concesso di ottenere l’indulgenza plenaria. Infine, iniziative sono previste per sabato 11 febbraio anche nella concattedrale di Comacchio: l’Unità Pastorale e l’Unitalsi comacchiesi organizzano per le 16.30 un momento di preghiera dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi del rosario e, alle 18, la messa solenne vespertina, il rito dell’Unzione degli infermi per gli anziani e le persone ammalate nel corpo e nello spirito e la processione interna “aux flambeau” con la statua della Vergine.

Dal 3 al 10 febbraio, inoltre, è in programma la novena alla Madonna di Lourdes con, alle 17, adorazione eucaristica, rosario e benedizione eucaristica (possibilità di celebrare il Sacramento della Penitenza), e alle 18 la messa.