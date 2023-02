Giornata del malato: Cosenza, sabato il Giubileo del volontariato con l’arcivescovo Checchinato

Il prossimo 11 febbraio, in occasione della memoria della liturgica della Vergine di Lourdes, si terrà alle 11 nella cattedrale di Cosenza la celebrazione con i volontari per la Giornata mondiale dell’ammalato. Ne dà notizia l’ufficio stampa della diocesi bruzia, informando che “la santa messa, preceduta dal momento giubilare, sarà presieduta dall’arcivescovo Giovanni Checchinato”. “Accanto a medici e infermieri – si legge nel comunicato – sono particolarmente invitati i volontari che operano accanto ai sofferenti e alle fragilità”. Sarà l’ultimo appuntamento giubilare prima della chiusura dell’ottavo centenario della cattedrale e inserito, in collaborazione con il Csv di Cosenza, nel percorso dell’anno del volontariato di cui Cosenza è stata indicata capitale per il 2023. “Sono particolarmente invitate altresì le associazioni che operano nel mondo della sanità e dei servizi ai malati ma anche tutti coloro che, in maniera solidale, vanno incontro all’uomo”. Sia l’ufficio per la Pastorale della salute che la Caritas di Cosenza saranno presenti con il mondo del volontariato cattolico e del servizio alle persone. L’appuntamento è inserito nel settenario della Madonna del Pilerio patrona dell’arcidiocesi.