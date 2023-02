Pace: Sermig, venerdì 10 febbraio all’Università del Dialogo la testimonianza del giornalista Giammarco Sicuro

Il valore della testimonianza per costruire la pace. L’informazione è ancora capace di farlo? Che ruolo può avere il giornalismo in un contesto di guerra? Sono i temi del prossimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig, in programma venerdì 10 febbraio, a partire dalle ore 18,45 ,all’Arsenale della Pace di Torino.

Ospite l’inviato speciale della Rai, Giammarco Sicuro, che nell’ultimo anno ha seguito da vicino e sul campo le vicende del conflitto ucraino. L’ultimo impegno di una carriera che lo ha portato in giro per il mondo a documentare fatti come gli attentati terroristici di Berlino, Londra, Manchester e Parigi, l’Afghanistan dei talebani, la crisi umanitaria in Venezuela, fino alla pandemia del Covid. Proprio a quest’ultimo capitolo è dedicato il libro “L’anno dell’alpaca”, il racconto del lungo viaggio di chi si ritrova, suo malgrado, dall’altra parte del pianeta quando l’Organizzazione mondiale della sanità annuncia l’inizio di una pandemia. Mentre il mondo si chiude in casa, la cronaca personale di Sicuro fa conoscere al lettore le realtà e le vicende umane di tre continenti: dal Perù dei primi casi accertati alla Spagna in lockdown. Dalla Corea del Sud divenuta un modello di gestione del virus al dramma di Messico e Brasile. L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da Papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo. La sessione 2022-2023 è dedicata al tema “Le Ragioni della Pace”. L’incontro è ad ingresso libero e sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta.