Giornata del malato: Siena e Montepulciano, il card. Lojudice presiede una messa venerdì nell’ospedale di Nottola e sabato al Policlinico Le Scotte

Sabato 11 febbraio, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebra la XXXI Giornata mondiale del malato, che quest’anno ha come titolo “‘Abbi cura di lui’ – La compassione come esercizio sinodale di guarigione”. Per tale occasione il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presiederà il giorno prima, il 10 febbraio 2023, alle ore 15, la santa messa all’ospedale di Nottola. Al termine, se il tempo lo permetterà, si terrà la processione con la preghiera del Rosario. L’11 febbraio alle ore 15, il card. Lojudice presiederà la santa messa nell’aula 6 del Policlinico Le Scotte di Siena. Al termine della celebrazione il cardinale visiterà il reparto di Stroke Unit, che accoglie pazienti con ictus o problematiche neurologiche. Alle ore 17, sempre il cardinale presiederà la Santa Messa nella collegiata di S. Maria in Provenzano. Inoltre, il 10 febbraio 2023 all’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da don Renato Rotellini, vicario episcopale foraneo di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano. Infine, l’11 febbraio 2023 alle ore 15,30 don Rotellini celebrerà la santa messa presso la parrocchia dello Spirito Santo e subito dopo guiderà la processione con i flambeaux.