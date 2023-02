Papa Francesco: “capire le fragilità, accarezzare le fragilità, fare forti le fragilità”

“Capire le fragilità, accarezzare le fragilità, fare forti le fragilità: è la strada che dobbiamo fare”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza una delegazione di esponenti dell’Area Medica dell’Ufficio di Pastorale Sanitaria della diocesi di Roma, in occasione della Giornata Mondiale del Malato. “Stare vicino a chi è nel dolore non è facile, voi lo sapete bene. Per questo vi dico: non scoraggiatevi!”. L’appello di Francesco: “E se incontrate ostacoli o incomprensioni, guardate negli occhi il fratello, la sorella sofferente e ricordate le parole del buon samaritano: ‘Abbi cura di lui’”. Poi il Papa si è rivolto ai “fratelli e sorelle malati”: “È la vostra sofferenza vissuta con fede, che ci ha riuniti qui oggi, a condividere questo momento importante. Nella fragilità voi siete vicini al cuore di Dio. Chiedo per questo la vostra preghiera, perché crescano tra noi la prossimità a chi soffre e l’impegno concreto nella carità, e perché nessun grido di dolore rimanga più inascoltato”.