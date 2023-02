Giornata del malato: Jesi, il 10 febbraio convegno “Curare quando non si può guarire. Dare valore alla vita e le cure palliative”

Alla vigilia della XXXI Giornata mondiale del malato, dedicata quest’anno al tema “‘Abbi cura di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”, venerdì 10 febbraio si terrà a Jesi il convegno “Curare quando non si può guarire. Dare valore alla vita e le cure palliative”, guidato da esperti relatori e rivolto in particolare agli operatori sanitari. L’appuntamento, ospitato dalle 14 alle 20 presso il Centro pastorale diocesano, è promosso dalla Commissione diocesana della Pastorale della salute.