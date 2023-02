Papa Francesco: ricevuto in udienza il cardinale Becciu

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza il cardinale Angelo Becciu. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede, che nel consueto bollettino di mezzogiorno inserisce il nome del porporato tra le udienze di questa mattina. Il porporato era stato privato il 24 settembre 2020 da Papa Francesco delle prerogative e diritti del cardinalato, mantenendo solo il titolo cardinalizio. Attualmente il cardinale Becciu, 74 anni, è uno dei dieci imputati del processo in corso in Vaticano sugli investimenti della Segreteria di Stato a Londra. Dal settembre 2020, il Papa ha incontrato diverse volte il cardinale Becciu, con i quali ci sono stati anche colloqui telefonici. Bergoglio si è recato, inoltre, a casa del cardinale il 1° aprile 2021, per celebrare insieme il 1° aprile del 2021 la liturgia del Giovedì Santo in Coena Domini.