Diocesi: Mantova, il 10 febbraio convegno “The Game – Migranti in viaggio lungo la rotta balcanica”

“The Game – Migranti in viaggio lungo la rotta balcanica”. Questo il titolo del convegno in programma a Mantova nella serata di venerdì 10 febbraio. Dalle 20.30 presso la Sala delle Capriate in piazza L. B. Alberti 10, l’incontro sarà introdotto da Matteo Amati, direttore della Caritas diocesana di Mantova, e da Andrea Caprini, assessore al Welfare del Comune di Mantova. Seguiranno gli interventi di Manuela De Marco, dell’Ufficio Politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas Italiana, su “I numeri dei migranti e rifugiati in Italia” e di Daniele Bombardi, coordinatore regionale di Caritas Italiana nei Balcani, che presenterà i “Racconti dei migranti nei campi profughi lungo la rotta balcanica”. Modererà Laura Acerbi del Centro di ascolto servizi accoglienza “San Simone”. Nel corso del convegno verrà presentato il cortometraggio “Nessun dorma. Storie di incontri” a cura di Sofia Sodano e Carlo Cavaglieri, sulle storie di alcuni migranti approdati a Mantova.