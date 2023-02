Ordinariato militare: domani 39° anniversario della proclamazione di san Giovanni da Capestrano a patrono dei cappellani

Venerdì 10 febbraio ricorrerà il trentanovesimo anniversario della proclamazione di san Giovanni da Capestrano a patrono dei cappellani militari di tutto il mondo. Per solennizzare l’avvenimento l’Ordinariato militare per l’Italia rende disponibile l’opuscolo “I cappellani militari al loro celeste patrono – Genesi della preghiera a san Giovanni da Capestrano” di Claudio Recchiuti, nel quale si ripercorre l’itinerario che ha portato alla stesura della preghiera che oggi in tutto il mondo i cappellani militari rivolgono al loro patrono.