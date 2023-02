Consiglio europeo: “foto di famiglia” con il presidente ucraino Zelensky. Iniziano i lavori del summit, che proseguirà fino a domani

(Foto Consiglio europeo)

Dopo la “foto di famiglia” dei partecipanti al Consiglio europeo (che proseguirà fino a domani), con al centro il presidente ucraino Zelensky, i lavori del summit straordinario hanno preso avvio a Bruxelles. All’ordine del giorno la guerra in Ucraina e il sostegno dei 27 a Kiev, la difficile situazione economica nell’Ue, le migrazioni. I capi di Stato e di governo non trascurano gli aiuti immediati da riservare ai terremotati in Turchia e Ucraina.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prima di iniziare i lavori, con un tweet ha affermato, commentando la family photo accanto a Volodymyr Zelensky: “Spalla a spalla, più vicini che mai, il nostro futuro è insieme”.

Dal canto suo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando il discorso di Zelensky al Parlamento europeo, ha dichiarato: “Con la tua voce, presidente Zelensky, le voci di milioni di ucraini risuonano nelle aule di questa assemblea. Milioni di ucraini che aspirano a un futuro europeo. Trasformiamo i loro sogni in realtà”.