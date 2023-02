Parlamento Ue: ovazione per Zelensky. Metsola, “l’Ucraina è l’Europa e il futuro della vostra nazione è nell’Unione europea”

(Foto Parlamento Ue)

“Siamo qui oggi, in questa storica occasione, per accogliere al Parlamento europeo il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky”. Lo ha affermato Roberta Metsola, accogliendo il presidente ucraino nell’emiciclo di Bruxelles. Una vera e propria ovazione degli eurodeputati ha dato il benvenuto a Zelenskyy. “Questo è un momento straordinario, in tempi straordinari. È passato quasi un anno dalla brutale e illegale invasione dell’Ucraina sovrana da parte della Russia”. Metsola ha aggiunto: “Sono orgogliosa di affermare che questa casa della democrazia europea, i suoi membri, la nostra Unione europea, sono sempre stati con voi. Comprendiamo che state combattendo non solo per i vostri valori, ma anche per i nostri. Per quegli ideali che ci legano come sorelle e fratelli. Che ci rende, tutti, europei. Perché l’Ucraina è l’Europa e il futuro della vostra nazione è nell’Unione europea”.