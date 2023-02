Diocesi: Matera, mons. Caiazzo nominato amministratore apostolico di Tricarico. “Spalancare il cuore per favorire questo incontro”

“Carissimi, quando Cristo, il Maestro e Signore, chiama, si ascolta la sua voce, seguendolo dove lui vuole e come lui chiede”. Sono queste le parole di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo di Matera-Irsina, dette questa mattina nella cattedrale di Matera, annunciando la sua nomina, da parte di Papa Francesco, ad amministratore apostolico della diocesi di Tricarico, resasi vacante per il trasferimento di mons. Giovanni Intini nella diocesi di Brindisi-Ostuni. “Per amore alla Chiesa, ho detto ‘Si’ con il cuore aperto e senza tentennamenti, cosciente che la Chiesa è di Cristo e non mia e che io sono stato chiamato a servirla amandola. Seguo le indicazioni che il Nunzio apostolico mons. Emil Paul Tscherrig mi ha dato, secondo la prassi della Chiesa: prima Amministratore apostolico e poi vescovo affinché le due diocesi siano unite in persona episcopi. Siamo nella fase di transizione, passaggio obbligatorio”. Il presule ha sottolineato l’importanza di tenere sempre al centro il Signore nel suo servizio, anche in questa nuova esperienza che gli porterà una maggiore mole di lavoro. “Chiedo a tutti di spalancare il cuore favorendo questo incontro, affinché, nonostante le peculiarità diverse delle diocesi, possiamo iniziare a camminare insieme per mostrare l’unico volto bello della Chiesa. Ho bisogno dell’aiuto di voi preti, diaconi, religiosi e religiose, laici tutti. Il Signore ci chiede di essere ancor più responsabili, favorendo quella ministerialietà che la Chiesa, attraverso il percorso sinodale, ci sta indicando. Pregate per me”. Domenica 12 febbraio mons. Antonio Giuseppe Caiazzo visiterà la struttura sanitaria di Tricarico per salutare gli ammalati alle ore 16,30, a seguire alle ore 18 celebrerà messa nella cattedrale di Tricarico.