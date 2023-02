Diocesi: Cerignola, dal 13 al 15 febbraio la TreGiorni Biblica sui viaggi apostolici di Paolo di Tarso

Appuntamento dal 13 al 15 febbraio nella diocesi di Cerignola per la TreGiorni Biblica, quest’anno centrata su “I viaggi apostolici di Paolo di Tarso”. Organizzata dal Settore “Apostolato Biblico”, guidato da don Giuseppe Russo, dell’Ufficio catechistico diocesano, l’iniziativa sarà animata da padre Giovanni Rizzi, religioso dei chierici regolari di San Paolo, noti come “Barnabiti”, docente di Sacra Scrittura nella Pontificia Università Urbaniana in Roma. Con inizio alle ore 19, i primi due incontri (lunedì e martedì) si svolgeranno nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Cerignola, mentre l’ultimo (mercoledì), nella forma della “lectio divina”, si terrà nelle rispettive comunità parrocchiali. Indirizzata ai catechisti, ai formatori e agli operatori pastorali, l’iniziativa è aperta a tutti.