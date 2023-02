Ue: 331 milioni alle imprese ad alta tecnologia. Innovazione su salute, alimenti, energie rinnovabili

Il Fondo del Consiglio europeo per l’innovazione (Fondo Eic) investe 331 milioni di euro nelle imprese europee ad alta tecnologia. Tredici aziende hanno già firmato accordi di investimento. Lo comunica in una nota la Commissione europea. I finanziamenti sono destinati a start-up innovative che, ad esempio, elaborano software e tecnologie robotiche per chirurghi ortopedici, sistemi per ridurre le emissioni della produzione alimentare, altre nuove tecnologie mediche o di analisi per le energie rinnovabili. “Si tratta di un importante passo avanti, perché il Fondo Eic è ora pienamente operativo”, afferma la Commissione Ue. Dalla nomina di un gestore esterno nel settembre 2022, “il Fondo Eic ha adottato un totale di 77 decisioni di investimento per società ad alta tecnologia, per un importo di oltre 521 milioni di euro, per aiutare le start-up ad alto rischio a portare le loro tecnologie innovative sul mercato e a svilupparsi in settori di importanza strategica per l’Europa”. Ad oggi, 269 delle 378 aziende selezionate nell’ambito del programma Horizon Europe hanno firmato le convenzioni di sovvenzione.