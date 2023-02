Terremoto in Turchia e Siria: pronto a partire dall’Italia un primo contingente di Vigili del fuoco. Piantedosi (min. Interno), ”solidarietà e vicinanza”

Un primo contingente di oltre 50 Vigili del fuoco, composto da operatori Usar (Urban search and rescue) – esperti nelle operazioni di soccorso in scenari urbani – è pronto a partire per la Turchia, devastata oggi da scosse di terremoto di intensità fino al grado 7.9 della scala Richter. Ne dà notizia il Viminale spiegando che “il team, che opererà sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile, sta effettuando i preparativi per decollare in giornata dall’aeroporto di Pisa”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso “solidarietà e vicinanza al governo e al popolo turco” evidenziando come il nostro Paese offrirà alla Turchia il suo “sostegno in questo drammatico momento”.