Società: Torino, domani la seconda tappa de “La trappola dell’azzardo”

Si svolgerà a Torino domani, martedì 7 febbraio, la seconda tappa de “La trappola dell’azzardo”, un progetto ideato da Bper Banca e Avviso Pubblico, al fine di prevenire il gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in continua espansione ed evoluzione, sempre più diffuso tra le giovani generazioni.

Quella di Torino, dopo quella di Roma, è la seconda di cinque tappe del progetto – che nei prossimi mesi coinvolgerà altre tre città italiane: Genova, Napoli e Palermo – che prevede incontri gratuiti rivolti sia a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei danni all’economia provocati dal gioco d’azzardo, soprattutto a causa del riciclaggio di denaro sporco e del rischio legato a fenomeni di usura.

La giornata di domani prevederà due momenti formativi. Il primo incontro dedicato agli studenti e alle studentesse si svolgerà, dalle ore 10 alle ore 12, presso il Liceo classico Massimo D’Azeglio, con Fabio Pellerano, educatore professionale SerD Collegno, SerD Asl To3, Servizio Spazio Altrove e autore di “Azzardopatia e tecno-equilibristi”, e Claudio Forleo, responsabile dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico.

Nel pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 19, si svolgerà presso la Sala 15° piano della Città metropolitana di Torino l’incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “L’evoluzione della normativa e gli effetti sul territorio”.

Dopo i saluti istituzionali di Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Michela Favaro, vicesindaca del Comune Torino e coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico, Diego Sarno, coordinatore regionale di Avviso Pubblico e consigliere regionale, e Giuseppe Aimi, direttore territoriale Nord Ovest di Bper Banca, interverranno Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico; Paolo Jarre, già direttore del Dipartimento Patologie delle dipendenze Asl To3 Torino; Simona Neri, sindaca di Laterina Pergine Valdarno e responsabile per il Gioco d’azzardo dell’Anci. Modera l’incontro Claudio Forleo. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Avviso Pubblico e Bper Banca.