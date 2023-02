Giornata per la vita: Ragusa, mons. La Placa benedice mamme e neonati in ospedale. Suore e frati carmelitani adotta-no mamma che non abortisce

(foto diocesi di Ragusa)

La 45ª Giornata nazionale per la vita nella diocesi di Ragusa ha visto ieri come momento centrale la visita del vescovo Giuseppe La Placa nei reparti ostetricia e neonatologia degli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa e Guzzardi di Vittoria, con la benedizione delle mamme e dei neonati. Le iniziative della giornata sono state promosse dagli uffici diocesani e dalla Consulta per le aggregazioni laicali, con la collaborazione del Centro aiuto alla vita di Ragusa che, in entrambi i nosocomi, hanno donato alle mamme delle primule, simbolo della vita. In questa occasione è stata inoltre promossa la campagna di adozione per 18 mesi di una mamma in difficoltà, aiutandola quindi a portare avanti la gravidanza nonostante tutto. Come nel primo caso di adozione ad opera delle comunità dei frati e delle suore carmelitane di Ragusa, che in questo modo hanno evitato che una donna abortisse, interrompendo la sua gravidanza.