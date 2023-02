Diocesi: Acireale, mons. Raspanti nomina don Roberto Strano referente per il Giubileo del 2025

(Foto: diocesi di Acireale)

Don Roberto Strano, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano di Acireale e prevosto parroco della basilica San Filippo d’Agira in Aci San Filippo, è stato nominato referente diocesano per il Giubileo del 2025 da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

“Auguriamo a don Roberto – dichiara mons. Raspanti – un fruttuoso servizio a beneficio della nostra Chiesa diocesana perché possa vivere con profondità il tempo di grazia del Giubileo. Invito il popolo di Dio, che vive l’impegno sinodale, a sostenerlo con la preghiera e la fattiva collaborazione”.

“Pellegrini di speranza” è il tema del Giubileo del 2025. I poveri, i profughi ed il creato saranno al centro del Giubileo che da sempre ha rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale.

L’ultimo è stato quello straordinario del 2015, Giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco. Desiderio del Santo Padre è che l’Anno Santo possa essere preparato e celebrato con fede intensa e carità operosa: “Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza”.