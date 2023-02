Terremoto in Turchia e Siria: Guterres (Onu), “contiamo sulla comunità internazionale per aiutare le migliaia di famiglie colpite”

(Foto ANSA/SIR)

“Contiamo sulla comunità internazionale per aiutare le migliaia di famiglie colpite da questo disastro, molte delle quali avevano già un disperato bisogno di aiuti umanitari in aree in cui l’accesso è una sfida”. È l’appello che il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, lancia in seguito al terremoto che ha colpito Turchia e Siria alle 4.17 di oggi. In un messaggio Guterres si dice “profondamente rattristato nell’apprendere dell’enorme perdita di vite umane causata dal terremoto, oltre 1.500 persone e molte altre ferite, con un bilancio ancora provvisorio. Invio le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e auguro pronta guarigione ai feriti. Le Nazioni Unite sono pienamente impegnate a valutare le esigenze e fornire assistenza”.