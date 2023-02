Commissione Ue: aiuti finanziari alla Macedonia del Nord per affrontare l’emergenza legata alla guerra in Ucraina

La Commissione europea propone oggi di fornire fino a 100 milioni di euro in assistenza macrofinanziaria alla Macedonia del Nord. Con questa proposta, la Commissione “è al fianco della Macedonia del Nord in tempi difficili, poiché, in seguito alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, il saldo esterno del Paese si è deteriorato rapidamente a causa della sua forte dipendenza dalle importazioni di carburante ed elettricità. Anche la Macedonia del Nord deve far fronte a grandi esigenze di rimborso del debito estero nel 2023 in un contesto di difficili condizioni di finanziamento”.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, ha dichiarato: “Siamo al fianco della Macedonia del Nord in questi tempi difficili. Oggi proponiamo fino a 100 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria per sostenere l’economia del Paese, contribuendo a coprirne il fabbisogno finanziario per i prossimi due anni”. L’assistenza proposta contribuirebbe a coprire il fabbisogno finanziario della Macedonia del Nord nel 2023 e nel 2024, sostenendo sia la sostenibilità di bilancio che le riforme strutturali. La proposta odierna accompagna un programma di sostegno di 24 mesi concluso con il Fondo monetario internazionale, fino a 530 milioni di euro.

L’assistenza verrebbe sotto forma di prestiti, da pagare in due tranche. Questi due pagamenti sarebbero subordinati all’attuazione di misure politiche che devono essere concordate tra la Macedonia del Nord e l’Ue in un memorandum d’intesa. “È probabile – secondo la Commissione – che il memorandum d’intesa si concentri sulle riforme politiche nei settori della governance fiscale, della politica fiscale, della gestione degli investimenti pubblici, dei partenariati pubblico-privato, del contesto imprenditoriale, della trasparenza degli aiuti di Stato, dell’efficienza energetica, della riforma del sistema giudiziario e della lotta contro corruzione. Queste riforme sosterranno la Macedonia del Nord nel suo percorso verso l’adesione all’Ue”.