Società: Roma, domani alla Lumsa la presentazione del volume “Famiglie e religioni. Dai matrimoni interfede all’educazione dei figli, come cambia l’Italia di oggi”

Domani, martedì 7 febbraio, alle 17.15, presso l’aula magna dell’Università Lumsa, in via di Borgo Sant’Angelo 13, a Roma, si terrà la presentazione del volume “Famiglie e religioni. Dai matrimoni interfede all’educazione dei figli, come cambia l’Italia di oggi”, a cura di Maria Rosa Ardizzone, Francesca Baldini e Romana Bogliaccino, Palombi Editore.

Il progetto editoriale nasce dall’incontro tra la Fondazione Ozanam San Vincenzo De Paoli onlus con la rete di “Donne di fede in dialogo” di Religions for Peace Italia e dal comune desiderio di indagare come cambia la famiglia di oggi alla luce di una società globalizzata e quanto la presenza di diverse religioni possa incidere sulle unioni matrimoniali e sull’educazione dei figli. Il volume, con intento divulgativo, mira ad indagare, attraverso contributi di natura sociologica, pedagogica e giuridica, cause ed effetti di un cambiamento sociale legato alla famiglia. La ricerca si arricchisce della visione delle religioni, con i contributi dei rappresentanti religiosi, che forniscono un punto di vista unico su limiti ed opportunità dei matrimoni interfede. A completare il libro, le testimonianze dirette di coppie che vivono un matrimonio interconfessionale e di figli nati all’interno di matrimoni interreligiosi. Ad aprire l’incontro i saluti del rettore della Lumsa, Francesco Bonini, seguiranno gli interventi del presidente della Fondazione Ozanam, Giuseppe Chinnici, e del presidente di Religions for Peace Italia, Luigi De Salvia. L’appuntamento si concluderà con i contributi delle autrici e degli autori presenti. L’incontro sarà moderato dal vaticanista del Tg1, Ignazio Ingrao. Info: Fondazione Ozanam, alla mail segreteria@fondazioneozanam.it, e Religions for Peace Italia, alla mail women@religioniperlapaceitalia.org.