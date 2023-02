Papa Francesco: a mons. Solczyński (Turchia), “vicinanza alle persone colpite, preghiera per le vittime, sostegno ai soccorritori”

Terremoto in Turchia e Siria

Papa Francesco è “profondamente addolorato” per “l’enorme perdita di vite umane” causata dal grave terremoto che questa notte ha colpito l’area sud orientale della Turchia. È quanto si legge in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al nunzio apostolico in Turchia, mons. Marek Solczyński. Assicurando la “sua vicinanza spirituale a tutte le persone colpite”, il Papa affida “coloro che sono morti all’amorevole misericordia dell’Onnipotente” e porge “sentite condoglianze a coloro che ne piangono la perdita”. Dal Pontefice anche un pensiero al personale dell’emergenza, affinché “sia sostenuto dai doni divini della fortezza e della perseveranza nella cura dei feriti e nello svolgimento delle operazioni di soccorso”.