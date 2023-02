Diocesi: Trieste, “dolore e commozione per la morte della missionaria Loredana Vigini, a causa di drammatico incidente”

“Con grande dolore e profonda commozione”, l’amministratore apostolico di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi, “e tutta la Chiesa tergestina hanno appreso della morte della missionaria triestina Loredana Vigini, a causa di drammatico incidente, mentre si trovava a San Paolo per svolgere attività di evangelizzazione in vari luoghi del Brasile”. Lo si legge sul sito della diocesi di Trieste. “Mentre ci stringiamo con affetto ai familiari, ai quali esprimiamo il più profondo cordoglio, invitiamo tutti a rivolgere una preghiera di suffragio alla Madonna di Guadalupe, che Loredana aveva scelto come patrona della sua missione”, l’invito dalla diocesi. La santa messa di suffragio, presieduta da mons. Crepaldi, sarà celebrata venerdì 10 febbraio alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Taumaturgo.