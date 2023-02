Noticum: sulla rivista digitale l’incontro dei missionari italiani che lavorano in Brasile

È online il numero di febbraio di Noticum, la rivista digitale della Fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, l’incontro dei missionari italiani che lavorano in Brasile, che si è svolto in Amazzonia, nella città di Boa Vista: interviste e video sul loro lavoro in questa frontiera del mondo e sfide per la Chiesa. Nelle pagine a seguire le rubriche di Agorà della Mondialità, le riflessioni bibliche di Sandro Gallazzi, le famiglie Km zero con l’esperienza della famiglia Di Giovine (Eugenio ed Elisabetta), il nuovo incarico per Elisa Perrini, volontaria laica di Novara in Ciad. E poi al Cum di Verona il corso di italiano online per una quindicina di missionari e missionarie, il nuovo libro di don Roberto Seregni, missionario di Como in Perù, le amare considerazioni sullo stato della democrazia in Brasile di Sandro e Annamaria Gallazzi.