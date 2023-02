Diocesi: Vittorio Veneto, vent’anni di Settimane sociali. Dialogo sulla fraternità col card. Zuppi

La diocesi di Vittorio Veneto celebra quest’anno la ventesima edizione di Settimane sociali. Si inizia con un’anteprima, lunedì 6 febbraio, in Seminario a Vittorio Veneto, con mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia, che presenterà la situazione della Turchia come snodo geopolitico oggi fondamentale, sia per gli equilibri internazionali, sia sotto il profilo del fenomeno migratorio che interessa anche l’Europa, con tutte le fatiche e le contraddizioni del caso. Entrando poi nel vivo del programma, lunedì 13 febbraio, a Conegliano (Auditorium Toniolo) il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, a partire dalla cifra della “fraternità”, offrirà una riflessione sull’attualità della fede cristiana nel contesto culturale attuale, anche nell’ottica del cammino sinodale che la Chiesa italiana sta vivendo in questi anni. Seguiranno mercoledì 15 febbraio a Sacile (Teatro Ruffo) Daniele Marini, sociologo, e don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale sociale della Cei, i quali toccheranno invece il tema del lavoro, mettendone in luce criticità e opportunità sotto il profilo economico e sociale. La terza serata, venerdì 17 febbraio, a Pieve di Soligo (teatro Careni), vedrà infine protagonisti Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e Guglielmo Cevolin, presidente del Gruppo Studi storici e sociali Historia, che, moderati da Paolo De Stefani, si addentreranno in una lettura geopolitica della realtà storica attuale, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina ma non solo, approfondendo la riflessione sul tema della pace. A differenza delle edizioni precedenti, quest’anno il tema della Settimana sociale non sarà quindi unitario – spiega la diocesi -; tenterà piuttosto di offrire una panoramica su alcuni snodi fondamentali, nell’ottica di un rilancio dell’impegno su vari aspetti del vivere sociale. Proprio il desiderio di questo rinnovato impegno sarà il motivo del ritrovarsi in preghiera sulla tomba di Giuseppe Toniolo, lo stesso venerdì 17 con la celebrazione della messa alle 18.30 presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo, per affidare all’intercessione del beato il cammino della diocesi.