Terremoto in Turchia e Siria: Azione contro la fame, in partenza per la Turchia la prima squadra di emergenza

Il team di emergenza di Azione contro la fame si sta mobilitando per rispondere ai terremoti di oggi in Turchia. Lo riferisce l’agenzia che ha già mobilitato una prima squadra di emergenza per una prima valutazione della situazione in Turchia. Questa unità, si legge in un comunicato, è composta, tra gli altri, da un coordinatore dell’emergenza, un logista, un coordinatore per l’acqua, i servizi igienici e sanitari e un coordinatore per la salute e la nutrizione, con l’obiettivo di gestire e coordinare la risposta logistica al terremoto, tra cui le forniture d’acqua di emergenza, i prodotti per l’igiene, oltre a ripari, forniture alimentari e materiali logistici. Anche il personale di Azione contro la Fame in Siria sarà mobilitato nelle prossime ore per valutare i bisogni della popolazione e realizzare un intervento di emergenza sul campo.