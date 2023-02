Terremoto in Turchia e Siria: Actionaid, “pronti ad attivare la risposta all’emergenza”

In una nota, diffusa dopo il sisma in Turchia e Siria ActionAid esprime condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari e ribadisce il proprio impegno “per entrare in contatto con i partner in Turchia e Siria, per capire l’impatto e rispondere alla crisi. Sappiamo – dichiara Racha Nasreddine, direttrice di ActionAid per la regione araba – che le donne, le ragazze e le comunità emarginate sono sempre le più vulnerabili all’indomani di un disastro e vogliamo assicurarci che i loro bisogni primari siano sostenuti”. ActionAid opera nella regione araba dalla metà degli anni 2000 con programmi trasversali fra paesi e dando priorità a donne e giovani, in particolare coloro che vivono in condizioni di povertà ed esclusione.