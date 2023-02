Papa Francesco: al card. Zenari (Siria), “preghiere per i defunti e i loro cari, per i soccorritori” e per “il popolo siriano da lungo tempo sofferente”

“Profondamente rattristato per la significativa perdita di vite causata dal sisma nell’area nord-occidentale della Siria”, Papa Francesco “offre accorate preghiere per le anime dei defunti e per tutti coloro che li piangono” e affida “le persone colpite da questa catastrofe alla provvidenza dell’Onnipotente”. Così il Pontefice in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato al nunzio apostolico in Siria, card. Mario Zenari. ll Papa “prega in particolare per il personale di emergenza impegnato in queste ore nelle operazioni di soccorso” e, “come rinnovato segno della sua solidarietà spirituale”, invoca sul “popolo siriano da lungo tempo sofferente”, la “benedizione divina della forza e della pace”.