Terremoto in Turchia e Siria: Ordine Malta, Malteser International invia una squadra di soccorso d’emergenza

Il Malteser International – l’agenzia di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta – ha inviato una squadra di soccorso d’emergenza nella regione di Gaziantep e Kilis colpita dal terremoto di questa mattina. Lo riferisce lo stesso Ordine di Malta che in un comunicato fa il punto della situazione nel campo: “I nostri colleghi – afferma Oliver Hochedez, responsabile del dipartimento di emergenza del Malteser International – ci raccontano delle enormi distruzioni causate dal terremoto. Una squadra di soccorso è già stata inviata nella regione. I nostri partner locali hanno urgente bisogno di sostegno, soprattutto nelle aree dei rifugiati nel nord della Siria, dove centinaia di migliaia di persone vivono in semplici rifugi e ora – dopo il terremoto – sono ancora più indifese. Attualmente le temperature nella regione sono gelide e piove a dirotto. Negli ospedali delle nostre organizzazioni partner, il numero di feriti del terremoto aumenta di ora in ora. Dobbiamo quindi fornire aiuto rapidamente”. Il team di emergenza sta coordinando i primi immediati interventi e poi farà arrivare le forniture di soccorso urgentemente necessarie alla popolazione. Dal 2012, il Malteser International sostiene le strutture sanitarie, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie in Siria attraverso partner locali, oltre a fornire assistenza ai rifugiati siriani in Turchia.