San Benedetto patrono d’Europa: Vaticano, mercoledì Papa Francesco benedirà la Fiaccola benedettina

Fiaccola benedettina

Mercoledì 8 febbraio Papa Francesco benedirà, durante l’udienza, la Fiaccola benedettina dando così il via alle celebrazioni benedettine che culmineranno il 21 marzo, giorno del transito del Santo di Norcia, nelle tre città gemellate di Norcia, Subiaco e Cassino. Lo riferiscono in una nota congiunta l’abbazia di Montecassino e il Comune di Cassino. Dopo l’udienza, le delegazioni delle tre città scenderanno alle Grotte Vaticane per rendere omaggio alla tomba di San Pietro e del Papa Emerito Benedetto XVI, recentemente scomparso e alle cui esequie hanno preso parte i primi cittadini delle città unite nel nome del Santo patrono d’Europa. A seguire raggiungeranno la Basilica di San Paolo fuori le Mura dove sarà reso omaggio alla tomba dell’apostolo Paolo. Le delegazioni saranno ricevute dall’abate dom Donato Ogliari e dall’arcirprete della basilica, il card. James Michael Harvey. Domani, 7 febbraio – con le delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino, guidate dai rispettivi sindaci, Nicola Alemanno, Domenico Petrini ed Enzo Salera – la Fiaccola arriverà, per la prima volta, alla Camera dei deputati dove sarà accolta dal presidente Lorenzo Fontana. Sarà presente, rende noto il Comune di Norcia, anche una rappresentanza del monastero di San Benedetto in Monte di Norcia guidata dal priore Benedetto Nivakoff. Il programma completo delle celebrazioni benedettine sarà presentato in conferenza stampa presso la sede del Parlamento europeo, a Roma, il 20 febbraio (ore 10), alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.