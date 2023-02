Diocesi: Nardò-Gallipoli, da domani il convegno catechistico. Mons. Filograna, “il nostro impegno è una missione, un servizio che nasce dalla coscienza del nostro Battesimo”

Sarà un convegno catechistico itinerante e diffuso quello che prenderà il via domani, martedì 7 febbraio, alle ore 19,45, dalla parrocchia Santa Maria degli Angeli di Nardò, per poi fare tappa nei vari comuni che ricadono nel territorio della diocesi di Nardò-Gallipoli. “Affinché la Parola corra” è il titolo dell’evento formativo diocesano, che si articolerà di un’ampia serie di laboratori, con l’obiettivo di mettere a fuoco alcuni aspetti fondamentali della catechesi. “Vicinanza, presenza, insegnamento, catechesi, condivisione, cammino, domande, desiderio – commenta il vescovo di Nardò-Gallipoli, mons. Fernando Filograna – sono le parole della nostra vocazione di evangelizzatori. Rimboccarsi le maniche nel nostro impegno catechetico è infatti una chiamata, una missione, un servizio che nasce dalla coscienza del nostro Battesimo. Il convegno catechistico rappresenta, per la nostra Chiesa diocesana, un appuntamento significativo, sempre partecipato, a cui siamo particolarmente legati”. Il programma completo è consultabile sul sito della diocesi.