Terremoto in Turchia e Siria: Pavia, domani la veglia in memoria delle vittime presieduta dal vescovo Sanguineti

Su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, nella serata di domani, martedì 14 febbraio, si terrà a Pavia una veglia di preghiera diocesana in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

La veglia sarà presieduta dal vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, e si concluderà con la testimonianza di Serena Habib, rifugiata siriana ospitata a Pavia, che porterà la voce di tutti coloro che negli ultimi giorni hanno dovuto lasciare le loro case, tra cui i suoi familiari.

Nell’occasione si raccoglieranno offerte per contribuire a sostenere la sottoscrizione avviata dalla Comunità di Sant’Egidio per inviare aiuti di prima necessità nei territori colpiti dal terremoto.

La veglia si terrà nella chiesa di San Primo alle 21.