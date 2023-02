Diocesi: Trento, nel pomeriggio Andrea Riccardi parlerà di pace e aprirà anno degli Istituti teologici

A quasi un anno dall’invasione dell’Ucraina e mentre nel mondo aumentano le situazioni di conflitto pur nel silenzio mediatico, la diocesi di Trento offre un importante momento di riflessione con lo storico Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio, a Trento al Collegio arcivescovile (ore 17.30), Riccardi inaugurerà, con una prolusione dal titolo “Il grido della pace”, il nuovo anno accademico degli Istituti teologici diocesani: l’Istituto superiore di scienze religiose (Issr) “Romano Guardini”, l’Istituto teologico affiliato e la Scuola diocesana di formazione teologica.

“Quello di Riccardi è un intervento particolarmente atteso, considerata l’autorevolezza dell’ospite e la grande attualità del tema affrontato, tra rimbombi di guerra sempre più frequenti e ravvicinati e un’ansia di pace che non trova risposta”, si legge in una nota della diocesi di Trento.

Il programma prevede i saluti iniziali dell’arcivescovo Lauro Tisi, moderatore degli Istituti teologici, e di don Andrea Decarli, delegato dell’Area cultura della diocesi. A seguire, l’intervento di Riccardi. Al termine, don Stefano Zeni, direttore dell’Issr “Guardini”, consegnerà i diplomi agli studenti che hanno concluso il loro percorso di studi. L’evento sarà trasmesso in diretta anche sul canale YouTube della diocesi trentina.