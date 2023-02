Cancro: Fondazione Soleterre, nel 2022 raggiunti 35.555 beneficiari di servizi di cura, accompagnamento e formazione

(Foto: Soleterre)

In occasione della XXII Giornata mondiale contro il cancro infantile, Fondazione Soleterre presenta il report del Programma internazionale per l’oncologia pediatrica “Grande contro il cancro”. Attivo da dodici anni a livello globale, il programma è nato in Europa – Italia e Ucraina – per poi estendersi in Africa e altri Paesi come India ed El Salvador. Oggi è operativo in Italia, Ucraina, Costa d’Avorio, Uganda, Marocco, Burkina Faso e dall’ultimo anno Polonia.

Il programma si allinea con gli obiettivi internazionali fissati nel 2018 dall’Organizzazione mondiale della sanità con la “Iniziativa globale per il cancro infantile”: ridurre il numero dei bambini malati (stimati in almeno 300.000 ogni anno) e alzare entro il 2030 i tassi di sopravvivenza a livello globale fino al 60%.

In questi 12 anni, in coerenza e continuità con l’impianto “Cure all” adottato dalla “Iniziativa globale”, il programma di Soleterre ha sviluppato un approccio integrato, che mira a garantire diritti e accesso alle cure in ogni fase della malattia e attraverso un sostegno olistico del bambino e della sua famiglia.

Il Programma di Soleterre nel corso del 2022 ha raggiunto 35.555 beneficiari di servizi di cura, accompagnamento e formazione, tra i quali 2.162 bambini malati di cancro, 2.006 loro familiari, 370 medici, infermieri e operatori formati, attraverso l’implementazione di 24 progetti attivati in collaborazione con 51 organizzazioni partner (tra istituzioni pubbliche, ospedali ed enti no-profit).

Il report analizza le diverse aree di intervento che interessano il progetto: dal sostegno strutturale fornito a centri di salute periferici, ai reparti specializzati di onco-ematologia pediatrica; dai servizi di fisioterapia mediante i quali i minori onco-malati possono recuperare le proprie capacità neuro-motorie compromesse dai trattamenti medici, ai progetti di ricerca medica innovativi tesi all’individuazione e allo sviluppo di nuove opportunità di terapia nel campo della lotta al cancro infantile; dal sostegno economico fornito alle famiglie in condizioni di maggiore povertà, a quello mentale ed emotivo dei bambini e dei loro caregiver.

Il supporto psico-oncologico è una azione particolarmente rappresentativa degli interventi di Fondazione Soleterre, che nel 2022 ha visto un incremento dei beneficiari rispetto agli anni passati su scala internazionale: le sedute di sostegno con minori malati sono state pari a 5.090, di cui 3.322 in Italia e 988 in Ucraina, mentre le sedute di sostegno con familiari sono state 4.901. Le sedute di sostegno con personale sanitario e operatori sono state 595. I minori beneficiari di sostegno psicologico ammontano a 954: 358 in Italia e 282 in Ucraina. I familiari beneficiari di sostegno psicologico sono stati 992, di cui 468 in Italia. Infine, il personale sanitario e gli operatori beneficiari di sostegno psicologico sono stati pari a 337, di cui 266 in Italia.