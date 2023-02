Commissione Ue: previsioni economiche. Italia, Pil allo 0,8% nel 2023. Gentiloni, a fine anno torna il Patto di stabilità

(Photo European Commission)

Secondo le Previsioni economiche rese note oggi a Bruxelles dalla Commissione europea, il Pil italiano dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2023, per poi salire all’1% nel 2024. L’inflazione si attesterebbe quest’anno al 6,1%, per scendere al 2,6% il prossimo anno. Gli esperti della Commissione prevedono una ripresa “graduale” dell’economia, tale da evitare “la recessione tecnica per il 2023”. Il commissario Gentiloni ha nuovamente raccomandato all’Italia investimenti e riforme e una cura particolare per l’attuazione del Pnrr. “L’Italia ha avuto una crescita post Covid molto forte – ha osservato il commissario –. Se osserviamo i dati dal 2021 ci rendiamo conto che questa risposta anche in termini semplicemente numerici è tra le più positive in Europa”. Ciò dipenderebbe da due fattori: “Il primo legato al fatto che la crisi del 2020 era stata più profonda in Italia che in altri Paesi; e l’altro, che noi italiani conosciamo, il dinamismo e la capacità di risposta del nostro sistema economico, con le imprese, il lavoro”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Gentiloni ha inoltre dichiarato a proposito della clausola che sospende il Patto di stabilità fino a fine anno: “penso che la clausola di salvaguardia generale sarà ragionevolmente terminata alla fine dell’anno”. E dunque non sarà rinnovata.