Nicaragua: condanna mons. Álvarez. Celam, “vicini alla Chiesa in questi tempi di prova e a coloro ingiustamente privati della libertà”

Mons. Miguel Cabrejos, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano e dei Caraibi (Celam), ha firmato un messaggio di solidarietà con la Chiesa in Nicaragua “in questi tempi di prova e di lesione dei diritti dei nostri fratelli e sorelle”. E, in particolare, per coloro che “sono ingiustamente privati della loro libertà in Nicaragua, tra cui mons. Rolando Álvarez e diversi sacerdoti”, per questo “offriremo per le loro intenzioni e per la loro pronta libertà l’Eucaristia di apertura dell’Assemblea regionale Centro America-Messico della Fase continentale del Sinodo”, oggi, lunedì 13 febbraio. La cerimonia si svolgerà nella Cattedrale di San Salvador, dove sono sepolte le spoglie di san Oscar Arnulfo Romero, vescovo e martire per amore dei poveri e della Chiesa.

Mons. Cabrejos ha ricordato che “dalla fede siamo confortati dalle parole del Vangelo: ‘Beati quelli che sono perseguitati perché vivono secondo il disegno di Dio, perché di essi è il regno dei cieli’ (Mt 5,10)”. A nome dei vescovi dell’America Latina e dei Caraibi, si conclude il messaggio, si alza la preghiera alla Vergine della “Purisima”, patrona dei nicaraguensi, perché “interceda per i nostri fratelli e sorelle e li mantenga saldi nella speranza”. “Siamo con voi!”, conclude mons. Cabrejos.