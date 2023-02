Parlamento Ue: da oggi plenaria a Strasburgo. In emiciclo risposta al terremoto, Ucraina e “organismo etico”

La sessione plenaria del Parlamento europeo (13-16 febbraio) sarà aperta oggi pomeriggio a Strasburgo da una dichiarazione della presidente Roberta Metsola sul terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Gli eurodeputati, insieme alla Commissione e alla presidenza di turno svedese del Consiglio Ue, discuteranno della risposta dell’Unione alla situazione umanitaria nei due Paesi. Domani i deputati discuteranno invece della richiesta di istituire un organismo etico indipendente per le istituzioni dell’Unione in un dibattito con il Consiglio e la Commissione. “L’organismo etico – spiega una nota dell’Eurocamera – dovrebbe garantire che le decisioni pubbliche siano prese in vista del bene comune e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell’Ue”. Esso sarebbe creato mediante un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione e “sarebbe aperto a tutte le istituzioni, le agenzie e gli organi dell’Ue, con poteri di indagine o consulenza a seconda della questione in esame”. Sempre domani i deputati dovrebbero dare il via libera definitivo all’obiettivo di raggiungere le zero emissioni per auto e furgoni nuovi entro il 2035, parte del pacchetto “Pronti per il 55%”. Mercoledì, i deputati ripercorreranno l’ultimo anno segnato dall’invasione della Russia in Ucraina e “illustreranno come l’Ue deve continuare a sostenere Kiev”. Lo stesso giorno l’emiciclo discuterà come contenere l’inflazione con la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde.