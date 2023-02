Cancro: Fondazione Soleterre, nel 2022 portati in salvo dall’Ucraina 139 bambini, ora in cura in ospedali italiani

(Foto: Emiliano Albensi per Soleterre)

Quest’anno una voce del report del Programma internazionale per l’oncologia pediatrica “Grande contro il cancro” di Soleterre, presentato in occasione della XXII Giornata mondiale contro il cancro infantile, è stata dedicata ai risultati del programma “Grande contro il cancro” in Ucraina, dove Fondazione Soleterre si è attivata fin dalle prime ore del conflitto per garantire loro continuità assistenziale e trasporti sicuri fuori dal paese. Nel 2022 Soleterre ha organizzato evacuazioni mediche via treno e bus dall’Ucraina alla Polonia e via aereo dalla Polonia all’Italia, portando in salvo 139 bambini, che oggi si stanno curando in ospedali italiani. Fondazione Soleterre sostiene tuttora una rete di 14 reparti pediatrici in tutto il Paese, dove fornisce farmaci, materiale sanitario ed eroga riabilitazione fisica e assistenza psicologica. Nel 2022 Soleterre ha garantito 970 sessioni di riabilitazione a 60 bambini amputati o che hanno subito interventi chirurgici e 988 sedute di supporto psicologico a 282 minori oncologici.

Fondazione Soleterre è una ong creata nel 2002 per tutelare il benessere psico-fisico di bambini, donne e uomini in condizioni di vulnerabilità, malattia, povertà e violenza, in Italia e nel mondo.