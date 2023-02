Sierra Leone: Radio Nyapui per promuovere la leadership di migliaia di donne

In alcune aree del mondo, le radio giocano un ruolo essenziale per promuovere lo sviluppo e sensibilizzare su tematiche di ampio raggio, dalla salute ai diritti. Le onde radio possono essere anche un potente strumento di promozione della leadership femminile, come dimostra la stazione Radio Nyapui (che significa donna nell’idioma locale) in Sierra Leone. L’emittente è nata nel dicembre 2021 ed è gestita da Send Sierra Leone, partner nel Paese di Trócaire, l’organizzazione membro di Caritas Internationalis in Irlanda. “La nostra radio è uno strumento importante per tantissime donne oggi in Sierra Leone – spiega la direttrice di Radio Nyapui, Fatima Sesay -. La ascoltano donne di ogni tipo: da quelle in carriera, alle studentesse. Grazie alla nostra programmazione piano piano stiamo cercando di colmare il divario della minore partecipazione femminile all’interno della società sierraleonese”.

Il ruolo di questa piccola emittente radio è davvero cruciale in un Paese come la Sierra Leone che nel 2021 è risultato al 181° posto su 191 nella classifica del Gender Development Index (Indice di sviluppo di genere). “Radio Nyapui offre alle donne spazi e programmi dedicati alle diverse tematiche che possano rafforzare le loro capacità ed aiutare la loro promozione”, aggiunge Sesay. Le trasmissioni includono infatti spazi di formazione in ambito agricolo e corsi educativi di vario genere, con focus specifici su tematiche legate alla salute delle donne come il programma “health clinic”. La radio invita inoltre spesso esponenti governativi per approfondire temi di interesse e informare le donne circa i loro diritti. “Una delle nostre priorità è mostrare storie di successo di donne che hanno saputo affermarsi in vari settori, cosicché possano incoraggiare altre donne. E poi vogliamo offrire loro uno spazio per far sentire la loro voce”, aggiunge la direttrice dell’emittente, che evidenzia come “in Africa e in tante aree del mondo, le radio e i media in generale abbiano un ruolo cruciale da giocare nella promozione della leadership femminile e dello sviluppo”.