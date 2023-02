Diocesi: Cefalù, 19mila euro dalla Cei per gli impianti di sicurezza di 5 chiese

La Conferenza episcopale italiana, su richiesta del vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, ha stanziato 18.984 euro di fondi dell’8×1000 per la realizzazione dell’impianto di sicurezza per cinque chiese della diocesi di Cefalù: chiesa Santa Maria Assunta di Castelbuono, chiesa del Santissimo Salvatore di Gangi, chiesa San Michele Arcangelo di Gratteri, chiesa Santo Stefano (Purgatorio) di Cefalù e chiesa di Santa Maria di Gangi.

Il finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro dell’Ufficio tecnico ed edilizia di Culto della diocesi in collaborazione con i parroci. “La realizzazione degli impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le opere storico-artistiche in esse conservate è un altro segno di ciò che può essere realizzato destinando l’8×1000 alla Chiesa Cattolica”, si legge in una nota.