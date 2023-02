Terremoto in Turchia e Siria: Cri, Unhcr e Unicef, “raccolti 2,5 milioni grazie al sostegno della Rai”

“Grazie al sostegno della Rai, la campagna di raccolta fondi Emergenza Terremoto al numero solidale 45525 lanciata da Croce rossa italiana, Unhcr e Unicef ha avuto un riscontro molto positivo, con quasi 2,5 milioni di euro raccolti in 5 giorni, grazie a centinaia di migliaia di persone che hanno dimostrato grande generosità per le popolazioni di Turchia e Siria, così duramente colpite dal sisma”. Lo dicono, in una dichiarazione congiunta, Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana, Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, e Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia.

“Le tre organizzazioni umanitarie, che hanno deciso di unire gli sforzi per questa emergenza, ringraziano il servizio pubblico per la grande sensibilità dimostrata, che si è tradotta in una eccezionale gara di solidarietà per aiutare milioni di persone, tra cui tanti bambini, che stanno vivendo momenti drammatici – proseguono i tre -. Il ringraziamento va esteso ai conduttori, alle redazioni, agli autori che in Rai ci hanno sostenuto in modo straordinario. Anche in questa drammatica emergenza il sostegno della la Rai è stato forte e tempestivo”.

I fondi raccolti con questa campagna verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini di Turchia e Siria protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, cibo, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.