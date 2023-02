Spagna: Madrid, per la Settimana del matrimonio il card. Osoro celebra domenica 19 febbraio la messa di ringraziamento con le coppie di sposi

Da oggi al 19 febbraio si celebra in Spagna la “Settimana del matrimonio”, promossa dalla Sottocommissione episcopale per la famiglia e la difesa della vita della Conferenza episcopale spagnola, con il motto “Forever dates. Per sempre ha un sapore migliore”. L’obiettivo è che le coppie cattoliche rinnovino e celebrino il loro impegno e mostrino alla società la bellezza del matrimonio.

Nella diocesi di Madrid, il Segretariato per la famiglia e la vita incoraggia tutti gli sposi cristiani a scaricare l’app MatrimONio, che offre strumenti utili per un ritiro spirituale a casa, i cui contenuti saranno disponibili da oggi, lunedì 13 febbraio.

Inoltre, tutte le coppie che quest’anno 2023 festeggiano cinque e dieci anni di matrimonio cristiano sono invitate a partecipare alla messa di ringraziamento con cui si chiuderà la Settimana, presieduta dall’arcivescovo di Madrid, il card. Carlos Osoro, alle 12 di domenica 19 febbraio, nella cattedrale di Santa María la Real de la Almudena.