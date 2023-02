Croazia: celebrazioni per la memoria liturgica del beato Stepinac. Card. Bozanic (Zagabria), “ha testimoniato la fede”

In tutte le diocesi della Croazia si sono svolte celebrazioni in memoria del beato Alojzije Stepinac la cui festa liturgica ricorre il 10 febbraio. Una messa è stata celebrata nella piazza antistante la cattedrale di Zagabria, presieduta dal card. Josip Bozanic insieme al card. Vinko Puljic, arcivescovo emerito di Sarajevo, il vescovo emerito di Rijeka, mons. Ivan Devcic, e altri presuli del Paese balcanico. A rappresentare le autorità civili il ministro dell’istruzione Radovan Fuchs. “Oggi – ha detto il card. Bozanic nella sua omelia – viene diffuso il continuo inganno che l’uomo consideri se stesso come punto di partenza e vuole sostituirsi a Dio”. “Invece – ha proseguito – la vita del beato Alojzije ne è un indicatore, si rimane stupiti dalle sue decisioni, dalla purezza e delle forza della sua coscienza”. “Il beato Alojzije ha testimoniato coraggiosamente la fede, ha difeso senza paura la dignità dell’uomo, ha promosso instancabilmente la giustizia, ha protetto coraggiosamente vite umane, ha smascherato con insistenza la falsità e si è costantemente opposto alle ideologie totalitarie”, ha rilevato il porporato. A suo avviso “ha potuto fare tutto questo, perché si è aperto allo Spirito di Dio e ha trovato nella sua coscienza risposte che lo hanno portato alle ultime frasi pronunciate sulla terra, cioè ‘Sia benedetto il nome di Dio’, e poi ‘Fiat voluntas tua’. E quanto più il Alojzije era schiacciato a terra, tanto più rifletteva il cielo”, ha continuato. Concludendo l’omelia, il card. Bozanic ha sottolineato: “Raccomandiamo ancora una all’intercessione del beato Alojzije Stepinac la nostra patria croata, tutte le gioie e le speranze, i dolori e le angosce del mondo, in particolare l’Ucraina divorata dalla guerra e le vittime del terribile terremoto che ha recentemente colpito la Turchia e la Siria”.