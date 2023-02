Terra Santa: Celra, chiusa a Beirut la 72ª Assemblea plenaria dei vescovi

(Foto Patriarcato latino)

Si è chiusa ieri (dall’8 febbraio) a Beirut la 72ª Assemblea plenaria della Conferenza dei vescovi latini delle Regioni arabe (Celra). Alla conferenza di quest’anno hanno partecipato i vescovi latini di Somalia, Gibuti, Egitto, Libano, Emirati, Arabia Saudita, Iraq, Cipro, Giordania, Israele e Palestina. Assente a causa del terremoto il vescovo latino della Siria. Secondo quanto riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme, durante la conferenza “i vescovi hanno presentato una panoramica della situazione della Chiesa in ciascun Paese e si sono concentrati soprattutto sulla catechesi, sulla formazione della fede e sul processo sinodale”. Tra i punti messi in evidenza i conflitti e i problemi dei Paesi della regione particolarmente interessati. All’Assemblea è stato approvato un criterio specifico per la pubblicazione dei libri liturgici. L’ultimo giorno di incontro ha visto presenti i delegati delle regioni arabe (Emirati, Giordania, Palestina, Egitto e Libano) illustrare le loro clausole della fase continentale del Sinodo, che si è aperta oggi in Libano. La conferenza si è conclusa con la messa celebrata presso il santuario di Nostra Signora di Lourdes, dei padri lazzaristi, durante la quale hanno pregato insieme per le vittime del terremoto.