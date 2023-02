Diocesi: Caritas Agrigento, il Centro di ascolto cambia sede

Il Centro di ascolto diocesano della Caritas di Agrigento comunica che trasferirà i suoi locali. L’attuale sede di vicolo Lauricella ad Agrigento sarà operativa fino al 20 febbraio 2023.

Dal 21 al 24 febbraio il Centro di ascolto sarà chiuso per il trasloco; riaprirà il 27 febbraio in via Orfane 16, sempre ad Agrigento (Fondazione Mondoaltro, ex Istituto Granata, entrata laterale).