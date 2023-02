Terremoto in Turchia e Siria: mons. Marino (Savona), “farci trovare vicini alle popolazioni colpite”

“Faccio mia volentieri la lettera con cui la presidenza della Conferenza episcopale italiana ci invita alla preghiera e alla solidarietà operosa per le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia”. Così mons. Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli, in merito alla decisione dell’organismo dell’assemblea permanente dei vescovi italiani di indire una colletta nazionale per il 26 marzo. “La lettera, preceduta dalle parole del Santo Padre, è chiara, anche nelle indicazioni operative, e non ha bisogno di commento – aggiunge monsignor Marino –. Sono certo che, in particolare nella Quaresima ormai prossima, sapremo farci vicini alla grande sofferenza di queste popolazioni e affido alla Caritas diocesana la più ampia diffusione di questo mio desiderio”.

È già possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza; su www.caritas.it sono disponibili informazioni più dettagliate.