Beni culturali: Rossano-Cariati, domani ingresso speciale per coppie di innamorati al Museo diocesano e del Codex

“Un biglietto per due”. Per festeggiare la giornata degli innamorati, martedì 14 febbraio, è riservata un’offerta speciale a tutte le coppie di innamorati che visiteranno il Museo diocesano e del Codex (arcidiocesi di Rossano-Cariati).

Sarà infatti possibile accedere al Museo e avere la visita guidata alla sezione dedicata al Codex Purpureus Rossanensis, pagando un solo biglietto per due.

L’iniziativa è una piccola attenzione che l’associazione “Insieme per camminare”, ente gestore del Museo diocesano e del Codex, vuole dedicare a tutti gli innamorati.

Per info e prenotazione: 0983.525263, cellulare 340.4759406, mail info@museocodexrossano.it.

Orari di apertura: al mattino dalle 9,30 alle 12,30: di pomeriggio dalle 15 alle 18.