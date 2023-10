Israele: sputi contro i cristiani, Cohen (ministro Esteri) a mons. Gallagher “forte condanna dei vergognosi attacchi contro i cristiani”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il 5 ottobre il Ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, ha chiamato il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, mons. Paul Richard Gallagher. Nella loro conversazione telefonica – riferisce oggi una nota dell’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede – il ministro Cohen ha ribadito la sua forte condanna dei vergognosi attacchi contro i cristiani, perpetrati da una minoranza della popolazione israeliana, e ha chiarito che Israele manterrà la libertà di religione e la libertà di culto per i membri di tutte le religioni. Il ministro Cohen – prosegue la nota – inoltre ha sottolineato l’importanza della recente nomina a cardinale del Patriarca Latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, che indica la centralità di Gerusalemme per i credenti delle tre Religioni Abramitiche. I due hanno concordato di continuare la conversazione durante la visita di mons. Gallagher in Israele il mese prossimo”.